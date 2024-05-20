حصيلة أممية: 40% من سكان غزة نزحوا خلال أسبوعين

كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، عن نزوح 40% من سكان قطاع غزة نزحوا خلال أسبوعين.

وقال ستيفان دوجاريك في بيان، "نزوح 900 ألف شخص -أي نحو 40% من سكان غزة- خلال الأسبوعين الماضيين".

وأضاف "يجب حماية المدنيين في غزة، سواء بقوا أم غادروا"، معتبراً أن "العمليات في رفح مستمرة بأشكال مختلفة ولا يبدو لنا أنها عمليات محدودة".

وسبق أن كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن حصيلة جديدة تخص النازحين من قطاع غزة، موضحة أن "نحو 1.7 مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح من منازلهم وملاجئهم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".