تحذير أممي من تفاقم سوء التغذية في غزة

حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الاثنين، من تفاقم سوء التغذية في قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان، "نحذر من زيادة حالات سوء التغذية والأمراض المعدية بسبب النزوح في قطاع غزة.

وأضاف "نزوح نحو 40% من سكان غزة خلال الأسبوعين الماضيين".

وكشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن نزوح 900 ألف شخص -أي نحو 40% من سكان غزة- خلال الأسبوعين الماضيين.

وسبق أن كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن حصيلة جديدة تخص النازحين من قطاع غزة، موضحة أن "نحو 1.7 مليون فلسطيني اضطروا إلى النزوح من منازلهم وملاجئهم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".