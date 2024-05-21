تعليق أمريكي يخص غزة: ما يحدث أزمة إنسانية حادة

وقال بلينكن في تصريحات صحافية، "لا شك أن ما يحدث في غزة أزمة إنسانية حادة تطال الأطفال والنساء والرجال".

وأضاف "طالبنا إسرائيل مرارا بالتركيز على حل الملف الإنساني بغزة وعدم جعله هدفا ثانويا في القضاء على حماس"، مشدداً "نعمل على حماية المدنيين في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية لهم لأن ما يجري هناك معاناة مروعة".

ولفت بلينكن الى أن "الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في رفح وما حولها وإغلاق المعابر أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني"، مضيفاً "هناك أشياء يجب على إسرائيل القيام بها لتسهيل توزيع المساعدات على سكان قطاع غزة".

وتابع "أوضحنا منذ اليوم الأول ضرورة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم أمام المساعدات"، معتبراً أن "بعض الهجمات التي شنتها إسرائيل في غزة انتهكت القانون الدولي الإنساني ونحن نحقق في ذلك".