البنتاغون تتحدث عن طرق بديلة لإيصال المساعدات إلى غزة

وقالت البنتاغون في بيان، "تم تسليم 569 طنا من المساعدات الإنسانية عبر الممر المائي إلى غزة".

وأضافت "لم يتم توزيع أي من المساعدات التي وصلت عبر الممر المائي منذ يوم الجمعة على سكان غزة"، متوقعة "توزيع المساعدات التي تم تسليمها عبر الممر المائي داخل غزة خلال الأيام المقبلة".

واعتبرت البنتاغون أن "الوسيلة المثلى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة هي المعابر البرية"، مضيفة "نواصل المباحثات مع الإسرائيليين بشأن المعابر البرية إلى غزة ومتفائلون بإعادة فتح معبر رفح".