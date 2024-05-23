بينها العراق.. إليك الدول التي تعترف بفلسطين بعد إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا؟

أعلن قادة النرويج وأيرلندا وإسبانيا أن بلادهم ستعترف رسمياً بدولة فلسطين كدولة مستقلة اعتباراً من 28 مايو/أيار 2024، وهو ما دفع إسرائيل إلى استدعاء سفرائها على الفور.إذ قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور من أوسلو، إنه لا يمكن أن يكون هناك "سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف بفلسطين".فيما أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إعلاناً مماثلاً في دبلن، وكذلك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد أمام البرلمان.وسبق ذلك إعلان 4 دول الاعتراف بدولة فلسطين في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.إذ اعترفت جمهورية ترينيداد وتوباغو (في منطقة البحر الكاريبي)، كومنولث جزر البهاما، بدولة فلسطين في مايو/أيار، وسبقها اعتراف رسمي من بربادوس (أمريكا الشمالية)، وجامايكا (في البحر الكاريبي)، في أبريل/نيسان 2024.تزامن ذلك مع إعلان فرنسا، الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس من المحظورات لكن الوقت ليس مناسباً" لذلك.في 9 مايو/أيار 2024، بدأت حكومة سلوفينيا عملية الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو القرار الذي سيصوّت البرلمان عليه في 13 يونيو/حزيران المقبل.تحدثت أستراليا عن إمكانية الاعتراف بدولة فلسطين في أبريل/نيسان 2024.في 22 مارس/آذار 2024، أصدرت الدول الأوروبية الثلاث النرويج وأيرلندا وإسبانيا، مع مالطا وسلوفينيا، بياناً أبدت فيه استعدادها "للاعتراف بدولة فلسطين إذا كانت الظروف مناسبة".تعترف 144 من إجمالي 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، حسب بيانات السلطة الفلسطينية.لكن ذلك لا يشمل معظم دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى أستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية.بعد نحو عام من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتحديداً في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، أعلن زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات "قيام دولة فلسطين" وعاصمتها القدس المحتلة.جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في المنفى، ثم اعترفت الجزائر، حيث أقيم المؤتمر، رسمياً بالدولة الفلسطينية المستقلة بعد دقائق من إعلان عرفات.ثم تبعتهم جميع دول القارة الأفريقية والكتلة السوفييتية السابقة.وفي عامي 2010 و2011، اعترفت معظم بلدان أمريكا الوسطى واللاتينية بدولة فلسطين.التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص أيضاً من الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين، رغم أنها اعترفت بفلسطين قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.فيما كانت السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين، وذلك في عام 2014.ملاحظة: ترتيب القائمة أبجدياً وفقاً للأحرف اللاتينية التي تبدأ بها أسماء الدول، وتتطابق مع قائمة السلطة الفلسطينية.