واشنطن تعلن تضرر أربع سفن على سواحل غزة

وقالت القيادة في بيان لها: "أربع سفن للبحرية الأمريكية في مهمة الدعم الإنساني بغزة تضررت صباح اليوم من أحوال الطقس، السفينتان الثالثة والرابعة على الشاطئ حاليا في إسرائيل قبالة عسقلان".وأضاف البيان أن "الجهود جارية لاستعادة السفن بمساعدة البحرية الإسرائيلية ولم ترد أنباء عن إصابات".وبعد أشهر من الاستعدادات، وبتكلفة ضخمة من المتوقع أن تصل إلى 320 مليون دولار، تم في الأسبوع الماضي افتتاح الرصيف البحري الأمريكي الذي يتيح طريقا جديدا لتدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع.