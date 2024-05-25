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إسرائيل تقف وحدها منبوذة.. صور من داخل محكمة العدل الدولية
الساحة الفلسطينية
2024-05-25 | 13:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,626 مشاهدة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور من داخل قاعة محكمة العدل الدولية خلال تداولات جلسة النطق بالحكم في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، تظهر الفرق بين فريقي البلدين.
ونشر رواد وصفحات على مواقع التواصل صورا للفريق الإسرائيلي في المحكمة، والذي يبدو صغيرا جدا مقارنة بالفريق الذي يقف خلف جنوب أفريقيا داخل قاعة المحكمة في لاهاي أمس الجمعة.
وتفاعل النشطاء مع هذه الصور، حيث كتب أحدهم معلقا: "إسرائيل الإرهابية تقف وحدها منبوذة فى محكمة العدل الدولية، والعالم كله يقف مع جنوب إفريقيا يؤيد الحق الفلسطينى ويطالب بوقف الإبادة فى غزة"، وأضاف آخر: "في محكمة العدل الدولية..إسرائيل تقف وحدها.. العالم يقف مع جنوب إفريقيا".
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأمرت "العدل الدولية" إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في محافظة رفح جنوباً "لأنها تزيد من سوء ظروف عيش الفلسطينيين".
وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طلبت المحكمة من إسرائيل "اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل".
وتضمن القرار أيضا، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير لمحكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره.
وأكد رئيس "المحكمة" نواف سلام أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.
وأضاف سلام أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.
في الجهة المقابة، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ووصفها بأنها "كاذبة ومشينة".
وزعم أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح "لم ولن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين".
المحرر:
سعد أحمد
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