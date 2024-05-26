حزب الله يعلن إطلاق عشرات الصواريخ نحو شمال "إسرائيل"

وقال "حزب الله" في بيانات عدة له إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة": استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من ‏بعد ظهر اليوم الأحد بصلية ‏صاروخية".‏وأضاف "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة ‏وآخرها ساحة بلدة حولا والناس المتواجدين فيها،‏ قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اليوم الأحد مستعمرة كريات شمونة بصلية من ‏صواريخ الفلق والكاتيوشا."، مردفا "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية ‏الصامدة،‏ قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ثكنة ‏يفتاح بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏وتابع بيان الحزب "ردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية ‏الصامدة،‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأحد ثكنة ‏راميم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية".