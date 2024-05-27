مقررة أممية: الوحشية الإسرائيلية مستمرة في غزة دون مبرر

اعتبرت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، الاثنين، أن الوحشية الإسرائيلية مستمرة في غزة دون مبرر.

وقالت المقررة "لا وصف يناسب الاستهداف العشوائي والمُتعمد في غزة والوحشية الإسرائيلية مستمرة في غزة دون أي مبرر".

وأضافت أن "إسرائيل مستمرة في ارتكاب إبادة جماعية بغزة"، مشيرة الى أن "إسرائيل لا تقف عند أي خطوط حمراء في غزة".

وتابعت "إسرائيل تهدف عبر وحشيتها إلى تدمير سكان قطاع غزة"، مؤكدة أن "ما حدث في رفح أمس كان مروعا".