الأمم المتحدة بشأن غزة: الرعب يجب أن يتوقف

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، ضرورة توقف الرعب في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في بيان، "ندين ممارسات إسرائيل التي أدت إلى مقتل عشرات الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت".

وأضاف "لا مكان آمن في غزة وهذا الرعب يجب أن يتوقف".

وكانت المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية اعتبرت، الاثنين، أن الوحشية الإسرائيلية مستمرة في غزة دون مبرر، مؤكدة أن "إسرائيل مستمرة في ارتكاب إبادة جماعية بغزة".