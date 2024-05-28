البرلمان الدنماركي يرفض قانون الاعتراف بدولة فلسطين

وأوضحت وكالة "رويترز"، أن تصويت البرلمان الدنماركي ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطينية، جاء بعد أن أكد وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق أن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.وأكدت الحكومة الدنماركية أنها لن تدعم القرار، حيث قال راسموسن: "لتكون دولة، يجب توفر أرض تسيطر عليها وبعض السلطات التي يمكنها السيطرة عليها، وهذا ليس هو الوضع بالضبط الآن".وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد أعلنت اعترافها بفلسطين كدولة على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 28 مايو بالتزامن مع موعد التصويت الدنماركي.