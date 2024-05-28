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"كل العيون على رفح".. نجوم رياضة وفن عالميين يشاركون بـ"ترند" التضامن
الساحة الفلسطينية
2024-05-28 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
956 مشاهدة
شارك عدد من نجوم الكرة والفنانين العالميين في حملة التضامن التي ترفع شعار "كل العيون على رفح"، في ظل ما تتعرض له من ضربات مميتة، أزهقت أرواح العشرات من أبناء غزة.
وعبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر نجوم كرة القدم، صورة موحدة للحملة التي لاقت رواجاً كبيراً، وسط ضغوط دولية تطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار، مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين وبينهم أطفال ونساء، خصوصاً عقب "محرقة خيام اللاجئين".
وجاء في مقدمة حملة التضامن مدافع ليفربول كوناتي وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، وإدوارد ميندي السنغالي ومواطنه نيكولاس جاكسون لاعب تشيلسي الإنجليزي، وويليام ساليبا مدافع أرسنال، ورياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي.
ووصلت الحملة إلى زوجات لاعبين، ومن بينهن زوجة قائد المنتخب الهندي للكريكيت الشهير روهيت شارما، حيث قامت زوجته ريتيكا بنشر شعار الحملة على صفحتها بإنستغرام. كما فعلت كذلك النجمة سامنثا، وغيرهم من النجوم العالميين.
فضلاً عن عدد من نجوم العالم العربي الذين شاركوا بالحملة أيضاً أبرزهم: الفنانة السورية كندة علوش والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.
وتسلط حملة "كل العيون على رفح"، الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها السكان بسبب النزاع المستمر، وتؤكد ضرورة إعلان الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
ويحرص العديد من النجوم عبر مشاركتهم على تسليط الضوء بشأن أهوال الحرب المستمرة.
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