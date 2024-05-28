في غزة.. توقف المساعدات التي تدخل بحراً

وقال مسؤول في الأمم المتحدة وآخر أميركي وثالث إسرائيلي بحسب شبكة "إن بي سي" الإخبارية، إن الأضرار لحقت بجسر متصل بالشاطئ في غزة.ويتم نقل المساعدات إلى الجسر بواسطة قوارب صغيرة، بعد تفريغها في البداية على الرصيف العائم.وقال مسؤول الأمم المتحدة لـ"إن بي سي"، إن إصلاح الجسر قد يستغرق أسبوعا.ومن المتوقع صدور إعلان رسمي من الولايات المتحدة عن الأمر، الثلاثاء، بينما رفضت القيادة المركزية الأميركية التعليق عندما اتصلت بها الشبكة الإخبارية.ويعد الضرر أحدث انتكاسة للرصيف العائم، الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن لأول مرة خلال خطاب حالة الاتحاد في مارس الماضي وبدأ تشغيله قبل أسبوعين فقط، علما أن تكلفة إنشائه تجاوزت 300 مليون دولار.