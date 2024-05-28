الصحة العالمية بشأن غزة: فرص بقاء المصابين أحياء ضئيلة

وقال المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، "نقول من جديد إنه لا توجد أي منطقة آمنة في غزة يلجأ إليها الناس".

وأضاف "فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين في غزة ضئيلة بسبب الوضع الصحي بغزة"، مشددة بالقول "ما زلنا لا نفهم لماذا تتعرض المستشفيات وسيارات الإسعاف للاستهداف".

وكان الجيش الأميركي علق، الثلاثاء، تسليم المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر، بعد أن تعرض الميناء العائم المؤقت قبالة ساحل غزة لأضرار بسبب سوء الأحوال الجوية.