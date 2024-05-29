مصر ترد على مزاعم إسرائيل بشأن أنفاق الحدود مع غزة

وأشار المصدر المصري إلى أن "إسرائيل توظف هذه الادعاءات لتبرر مواصلة عملية رفح وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية".وكان موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي قد زعم وجود علاقة بين أنفاق غزة، والجيش المصري.وأشار الموقع العبري إلى أنه في بداية الحرب على غزة، تم اكتشاف فتحة ضخمة لنفق في شمال غزة يمكن للمركبات المرور من خلاله، فالمصريون، الذين مكنوا حماس من التسلّح، أعربوا بكل الطرق عن معارضتهم لاستيلاء الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا.