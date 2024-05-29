أردوغان يحث ميلوني على الاعتراف بدولة فلسطين

وقال مكتب الرئاسة التركي في بيان رسمي: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، بحثا خلالها العلاقات التركية الإيطالية والمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وعددا من القضايا الإقليمية والعالمية".ووفقا للبيان، "أبلغ أردوغان ميلوني رغبته في رؤية إيطاليا على الجانب الصحيح من التاريخ من خلال اعترافها بالدولة الفلسطينية أسوة بإسبانيا وإيرلندا والنرويج، وأن تتخذ موقفا عادلا بهذا الصدد".وشدد أردوغان أيضا على "ضرورة زيادة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على فلسطين وإجبار السلطات الإسرائيلية على الامتثال للقانون الدولي".واشار إلى أن "أولوية تركيا، إلى جانب ضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، هي إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".