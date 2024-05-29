الأمم المتحدة تعلن انخفاض دخول المساعدات الى غزة

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "انخفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة بنسبة 67% منذ إغلاق إسرائيل معبر رفح في 7 أيار الجاري".

وشدد دوجاريك على أن "القصف الإسرائيلي المكثف على رفح وانخفاض المساعدات تسبب في توقف المستشفيات والمؤسسات الإغاثية عن تقديم خدماتها، كما تسبب في موجة جديدة من النزوح".

وعلق الجيش الأميركي تسليم المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر، بعد أن تعرض الميناء العائم المؤقت قبالة ساحل غزة لأضرار بسبب سوء الأحوال الجوية.