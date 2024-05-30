الأونروا: 32 ألف شخص فروا من رفح خلال يومين

وقالت (الأونروا) في بيان، إن "أكثر من 32 ألف شخص فروا من رفح خلال اليومين الماضيين، ولا يوجد مكان آمن من القصف الذي لا نهاية له".

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار جزائري لوقف العدوان الإسرائيلي المُستمر على رفح.