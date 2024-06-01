شيكاغو.. اضطرابات بحفل التخرج تضامنا مع معاقبين لدعمهم غزة

وكان التشويش على الحفل قصيرا، حيث انطلقت صيحات استهجان وهتافات "أوقفوا الإبادة الجماعية"، وقاطع طلاب الخطب التي تم إلقاؤها، وردد بعضهم هتافات وهم يحملون الأعلام الفلسطينية بينما ارتدى آخرون الكوفية الفلسطينية.وأفادت مجموعة طلابية مناصرة لفلسطين أن أربعة من خريجي السنة النهائية أبلغوا بحجب شهاداتهم كإجراء تأديبي على خلفية نشاطهم في المخيم الاحتجاجي نصرة لغزة.وشهدت الجامعات الأمريكية والاوروبية خلال الأسابيع الأخيرة حراكا طلابيا نشطا وظهرت مخيمات احتجاجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.وطالب الطلاب جامعاتهم بالتوقف عن التعامل مع "إسرائيل" أو الشركات التي يقولون إنها تدعم حربها في غزة، ويسعى المنظمون إلى تضخيم الدعوات لإنهاء حرب إسرائيل مع حماس، والتي يصفونها بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.وتم إخلاء مخيم جامعة شيكاغو في 7 مايو، وكان المسؤولون قد اعتمدوا في البداية سلوكا متساهلا، لكنهم قالوا لاحقا إن الاحتجاجات تجاوزت الحدود وإنها تسبب مخاوف متزايدة تتعلق بالسلامة.