إصرار مصري على انسحاب إسرائيل من معبر رفح لإعادة تشغيله

وقال مصدر مصري رفيع المستوى إن "الاجتماع الثلاثي بالقاهرة والذي ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة وإسرائيل انتهى وتمسكت مصر بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح".كما أكد أن "الوفد الأمني المصري على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة".كما لفت إلى أن "الوفد المصري تمسك بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات للقطاع يوميا تشمل المواد اللازمة كافة سواء غذائية أو طبية أو وقود".