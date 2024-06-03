بيان خماسي عربي يؤيد جهود الوساطة بشأن غزة

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن "وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر ومصر يؤيدون جهود الوساطة حيال الأزمة في غزة".

وأضافت الخارجية أن "وزراء خارجية الدول الخمس شددوا، في بيان مشترك، على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، بهدف الاتفاق على صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار".وأشارت إلى أن "البيان الخماسي يؤكد على ضرورة وقف العدوان على غزة، وعودة النازحين، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل".