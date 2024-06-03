مجموعة السبع تعلن موقفها من مقترح بايدن لوقف القتال في غزة

وجاء في بيان للمجموعة أن "قادتها يؤيدون تماما مقترح بايدن الذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لتوزيعها في جميع أنحاء غزة، ووضع حد دائم للأزمة، مع ضمان المصالح الأمنية لإسرائيل وسلامة المدنيين الغزيين".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو عن مقترح من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإعادة إعمار القطاع.وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن "الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها".من جهتها، أعلنت حركة "حماس" في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.