مؤيدة للفلسطينيين.. تظاهرة حاشدة في محيط البيت الأبيض

وعند ظهيرة اليوم السبت، بدأ ما يقدر بنحو 30 ألف متظاهر مؤيد للفلسطينيين في التوافد إلى محيط البيت الأبيض.

وكشفت إحدى المجموعات الناشطة المشاركة في المظاهرة عن لافتة حمراء يبلغ طولها ما يزيد عن كيلومترين في إشارة إلى "الخط الأحمر" الذي يقولون إن الرئيس بايدن سمح لـ"إسرائيل" بانتهاكه في رفح.وتم إدراج أسماء أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر على اللافتات الحمراء، بحسب المنظمين.وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بعض المتظاهرين وهم يشعلون قنابل دخان ويلقونها على حديقة البيت الأبيض.وأظهر منشور آخر على منصة X قيام متظاهرين بالكتابة على تمثال أندرو جاكسون خارج البيت الأبيض بعبارتي "غزة حرة" و"قاطعوا منتجات إسرائيل".وجرى إقامة سياج حول البيت الأبيض تحسباً لأعمال عنف، وهو خط الدفاع الثاني بعد الحاجز الكبير الذي يحيط بالأراضي.