الاتحاد الأوروبي بشأن غزة: حمام الدم يجب أن يتوقف

وكتب بوريل على حسابه في منصة "إكس": "يجب أن ينتهي حمام الدم على الفور".وأضاف: خطة الرئيس بايدن المكونة من 3 مراحل هي الطريق إلى الأمام لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال.ونفذت "إسرائيل" بالتعاون مع الولايات المتحدة عملية في مخيم النصيرات بقطاع غزة لتحرير رهائن محتجزين في القطاع وتمكنت من تحرير أربعة أشخاص، بحسب وسائل اعلام.وكانت العملية مصحوبة بقصف جوي وبري وبحري عنيف تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.