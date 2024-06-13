غزة.. حديث أمريكي عن "عائق" أمام وقف إطلاق النار

وصرح بايدن للصحافيين خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع بإيطاليا، قائلا: "قدمت اقتراحا وافق عليه مجلس الأمن ومجموعة السبع والإسرائيليون، والعائق الأكبر حتى الآن هو حماس التي ترفض التوقيع رغم أنهم اقترحوا شيئا مماثلا".وأكدت مجموعة السبع أنها تدعم الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية حركة "حماس" إلى الموافقة عليها.يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين الماضي، مشروع قرار أمريكيا بشأن مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال الوسطاء في مصر وقطر إنهم تلقوا ردا من "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى بشأن المقترح، الذي كانت "حماس" قد أعلنت سابقا أنها تنظر "بإيجابية" إليه ورحبت بمضمون قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.وكشفت مصادر اليوم الخميس، عن تعديلات حركة حماس التي أدخلتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والهدنة.