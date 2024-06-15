مقرر أممي بشأن غزة: تشهد إحدى كبرى حملات التجويع

وقال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، "ما نراه في غزة هو إحدى كبرى حملات التجويع في التاريخ"، موضحاً أن "إسرائيل أعلنت حملة تجويع على غزة في تشرين الأول، ورأينا الأطفال يموتون".

وأضاف أن "ما نحتاجه الآن هو فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل"، مؤكداً أن "الخبراء الأمميون المستقلون يعدّون ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

ولفت المقرر الى أن "ما نحتاجه لغزة الآن هو ضغط على الحكومات لتسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل"، معتبراً أن "أطفال فلسطين يحتاجون دعما من المجتمع الدولي لإنهاء معاناتهم"، مشدداً أن "معاناة الفلسطينيين مستمرة بسبب دعم واشنطن وحلفاء إسرائيل لها".