تقرير أميركي يكشف عدد الرهائن "الأحياء" لدى حماس

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن المسؤولين، قولهم إنه من بين 116 رهينة يُعتقد أن حماس تحتجزهم في غزة، لا يزال 50 فقط على قيد الحياة.ويقدر التقييم، الذي يستند إلى معلومات مستمدة من الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، عدد الرهائن القتلى بــ66، وهو رقم أعلى بكثير مما أكدته إسرائيل علنا.وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، إن 41 رهينة قتلوا في الأسر استنادا إلى معلومات استخباراتية حصلت عليها القوات العاملة في غزة.