الكاظمي يعقد اجتماعاً بشأن خطة حماية الزائرين

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يزور مدينة الكاظمية المقدسة ويشرف من مدينة الكاظمية على الخطة الأمنية لحماية الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".وأضاف أن الكاظمي "يجتمع بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن-الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية، ويستمع إلى تقرير مفصّل من قائد عمليات بغداد والقيادات الأمنية والاستخبارية بشأن تنفيذ الخطّة الأمنية".