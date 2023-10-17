إليك أعداد مراكز ومحطات التصويت الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات العراقية

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد للسومرية نيوز إن "الانتشار النهائي لأعداد مراكز ومحطات الاقتراع للتصويت العام والخاص والنازحين لسنة 2023 لانتخابات مجالس المحافظات في 18 من كانون الأول المقبل كالآتي:-عدد مراكز الاقتراع العام بلغت 7166 مركزاً والمحطات 35 ألفاً و553 محطة.-عدد مراكز اقتراع التصويت الخاص بلغت 565 مركزاً والمحطات 2367 محطة.-عدد مراكز اقتراع النازحين بلغت 35 والمحطات 120 محطة.وأكدت الغلاي أن "المجموع الكلي لمراكز الاقتراع بلغت 7766 مركزاً والمحطات 38 ألفاً و40 محطة".وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7، ما يجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.