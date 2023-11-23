ذاتها بـ2021.. المفوضية: الشركة الفاحصة لأجهزة الانتخابات المحلية أكملت عملها

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، عباس فرحان الفتلاوي، إن "المفوضية أعدّت جدولا زمنيا خاصا بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي ستجرى في الثامن عشر من الشهر المقبل"، مشيراً إلى أن "المفوضية عملت منذ اللحظة الأولى لتشريع القانون على تنفيذ المحاور القانونية والفنية والمالية في الجدول الزمني، والمتابعة مستمرة في تنفيذها من قبل مجلس المفوضين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف، أن "إحدى الشركات الدولية الرصينة أكملت فحص جميع البرامج الإلكترونية من أجهزة وسيرفرات والوسط الناقل، بمشاركة اللجان الحكومية والبرلمانية الخاصة بهذا المجال، وهي ذات الشركة التي فحصت الأجهزة في انتخابات مجلس النواب عام 2021".وجدد الفتلاوي، "دعوة المفوضية للنشر التوعوي بخصوص المشاركة في الانتخابات"، مؤكداً أن "المفوضية ستكون داعمة لعنصر التوازن والاستقلال في الاستحقاق الوطني"، وبيّن "وجود ثلاثة إجراءات في انتخابات مجالس المحافظات، هي النظام الانتخابي الذي اعتمد (سانت ليغو) بدلاً عن النظام الذي استخدم في الانتخابات البرلمانية، كما أن هناك 15 دائرة انتخابية في القانون الجديد"، معتبراً أن "كل محافظة دائرة واحدة بعد أن كانت هناك 83 دائرة، بتقسيم المحافظة إلى عدة دوائر، إضافة إلى أن التصويت يكون بنظام الصوت الواحد غير المتحول".وتوقّع رئيس الإدارة الانتخابية، أن "يكون هناك إقبال كبير على المشاركة في الانتخابات، بعد الإقبال الواسع للمواطنين في عمليات التحديث والتسجيل، مما حدا بالمفوضية إلى تمديد مدة التحديث لمن لديهم رغبة بذلك، خاصة بعد أن جاء بالقانون أن الانتخابات تجرى بالبطاقة البايومترية حصراً".ونبّه إلى أن "القانون ألزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة، واتخذ المجلس الإجراءات الخاصة بذلك وتجاوز الأخطاء التي حصلت في السابق، وهناك إمكانية لمعرفة المرشح بالنتائج التي حصل عليها من خلال تقارير تصدرها أجهزة (البيكوز) المستخدمة في هذه الانتخابات على مستوى المحافظة، قبل أن تعلن رسمياً من قبل المفوضية".