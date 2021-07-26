رسمياً.. الشيوعي العراقي يقدم طلب مقاطعة الانتخابات الى المفوضية

قدم الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الاثنين، بصورة رسمية، طلب مقاطعة الانتخابات المقبلة والمزمع إقامتها في العاشر من تشرين الأول المقبل، إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

في ما يلي نص الوثيقة: