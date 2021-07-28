المطلك يدعو لتغيير العملية السياسية لانقاذ البلد من "المجهول"

وفي اول حوار يجريه بعد اعلان انسحاب جبهة الحوار الوطني من الانتخابات قال المطلك خلال حديث لنشرة المنتصف على شاشة السومرية، ان "جبهة الحوار اعلنت مسبقا انها لن تشترك في الانتخابات البرلمانية المقبلة اذا لم تكن هناك بيئة مناسبة وآمنة لاجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية"، لافتا الى ان "هناك سلاحا منفلتا ومالا سياسيا فاسدا يتحكم بالانتخابات ويعتزم تزويرها".واشار المطلك الى "وجود كتل سياسية ترفض الرقابة والاشراف الدولي على الانتخابات النيابية المقبلة"، داعيا الى "ضرورة عزل الفاسدين عن الترشح للانتخابات".واضاف "اذا لم تكن هناك ثقة بين الحاكم والمجتمع فان الارهاب سيزداد والفساد ايضا سيزداد".وحذر المطلك من الابقاء على العملية السياسية والانتخابية على وضعها الحالي، مبينا أن "عدم اجراء تغيير حقيقي سيجعل مستقبل العراق على المحك وسوف يسير بالبلد نحو المجهول في وقت يعيش العراق بمأزق كبير بسبب الفساد وقلة الخدمات".ولفت المطلك في ختام حديثه الى ان "جبهة الحوار الوطني لم تقدم اي مرشح وليس لديها اي ممثل للانتخابات".