المفوضية ترد على الاحزاب والكتل السياسية المنسحبة من الانتخابات المقبلة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الخميس، أن العاشر من تشرين الاول المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي للسومرية نيوز، ان "المفوضية ماضية بعملها وورقة الاقتراع في مراحلها الاخيرة"، مبينة ان "يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام".

واضافت، ان "المفوضية لم تتسلم حتى الآن اي طلب من الكيانات والأحزاب المسجلة بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبل"، مبينة أن "المرشحين المصادق عليهم، والبالغ عددهم 3249 مرشحا لم يقدموا أي طلب تحريري بالانسحاب الرسمي".

وتابعت ان "باب الانسحاب مغلق ولا يوجد اي توجيه لمكاتب المحافظات باستلام اي طلب انسحاب، اذ ان الموضوع حصري للمكتب الوطني".

وفي وقت سابق، اعلنت 5 أحزاب وجهات سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تمثلت ب‍التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، وكتلة المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي، إضافة الى بعض الأحزاب التي انبثقت عن تظاهرات تشرين.