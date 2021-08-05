المفوضية ترد على الاحزاب والكتل السياسية المنسحبة من الانتخابات المقبلة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالوثيقة.. تأكيد حكومي على إعادة ربط مديريات التربية بالوزارة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

المفوضية ترد على الاحزاب والكتل السياسية المنسحبة من الانتخابات المقبلة

انتخابات 2021

2021-08-05 | 04:01
المفوضية ترد على الاحزاب والكتل السياسية المنسحبة من الانتخابات المقبلة
3,876 مشاهدة

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، اليوم الخميس، أن العاشر من تشرين الاول المقبل هو موعد حتمي لإجراء الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي للسومرية نيوز، ان "المفوضية ماضية بعملها وورقة الاقتراع في مراحلها الاخيرة"، مبينة ان "يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل موعد حتمي للاقتراع العام".
 
واضافت، ان "المفوضية لم تتسلم حتى الآن اي طلب من الكيانات والأحزاب المسجلة بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبل"، مبينة أن "المرشحين المصادق عليهم، والبالغ عددهم 3249 مرشحا لم يقدموا أي طلب تحريري بالانسحاب الرسمي".
 
وتابعت ان "باب الانسحاب مغلق ولا يوجد اي توجيه لمكاتب المحافظات باستلام اي طلب انسحاب، اذ ان الموضوع حصري للمكتب الوطني".
 
وفي وقت سابق، اعلنت 5 أحزاب وجهات سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات المقبلة، تمثلت ب‍التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، وحزب التجمع الجمهوري العراقي، وجبهة الحوار الوطني، وكتلة المنبر العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي، إضافة الى بعض الأحزاب التي انبثقت عن تظاهرات تشرين.

محليات

انتخابات 2021

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:56 | 2021-08-05 07:56
07:51 | 2021-08-05 07:51
07:45 | 2021-08-05 07:45
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ميسي ينشر صورة مثيرة جداً لزوجته على البحر!
21.6%
02:49 | 2021-08-04
ميسي ينشر صورة مثيرة جداً لزوجته على البحر!
02:49 | 2021-08-04
الازمة النيابية تؤيد طلب وزارة الصحة بفرض حظر شامل
19.57%
07:25 | 2021-08-04
الازمة النيابية تؤيد طلب وزارة الصحة بفرض حظر شامل
07:25 | 2021-08-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي في عموم العراق
17.48%
09:01 | 2021-08-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي في عموم العراق
09:01 | 2021-08-04
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
16.2%
09:11 | 2021-08-03
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا
09:11 | 2021-08-03
تراجع اسعار الدولار في الاسواق العراقية
13.34%
03:02 | 2021-08-04
تراجع اسعار الدولار في الاسواق العراقية
03:02 | 2021-08-04
الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن &quot;أبو فدك&quot;
11.81%
08:52 | 2021-08-04
الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن "أبو فدك"
08:52 | 2021-08-04
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.