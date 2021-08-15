صالح يلتقي بلاسخارت ويؤكد ضرورة توفير بيئة مناسبة لانتخابات نزيهة

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية ورد للسومرية نيوز، ان "الرئيس برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وضرورة تضافر الجهود في تعزيز الاستقرار في البلد وحماية أمن المواطنين".واضاف البيان "كما جرى التأكيد على أهمية توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة في تشرين الأول، وبما يضمن نزاهتها وعدالتها في مختلف مراحلها لتُضفي على نتائجها المصداقية والثقة لدى العراقيين، وتؤكد إرادتهم الحرة في انتخاب ممثليهم بعيداً عن الضغوط والتزوير والتلاعب، والإشارة إلى دور المراقبين الأمميين في هذا الصدد".