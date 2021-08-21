برلماني يوجه مقترحا للمفوضية يضمن "نزاهة الانتخابات"

وقال العطواني في حديث للسومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات للأسف الشديد رفضت مقترحا سابقا بالعد والفرز اليدوي على اعتبار انه يؤدي الى اخذ وقت طويل، على الرغم من ان هكذا اجراء من الممكن حصوله في كل محطة اقتراع، بالتالي فلن ياخذ أي وقت"، مبينا ان "هنالك ضرورة لنصب كاميرات مراقبة في كل محطة اقتراع لضمان عدم حصول أي حالة تزوير".واضاف العطواني، ان "الشعب العراقي ينتظر بصبر كبير هذه الانتخابات لإحداث نقلة نوعية في ادارة الدولة، بالتالي فعلى المفوضية ان تتحمل مسؤولياتها وأن تستفيد من التجارب السابقة في حالات التزوير التي رافقت اغلب الانتخابات السابقة من خلال معالجة هذه السلبيات وإيجاد حلول جذرية لها"، لافتا الى انه "بغية ضبط إيقاع هذه الحالات وشبهات التزوير في المحطات الانتخابية في كل مركز انتخابي فإنه يفترض وجود كاميرات مراقبة لمراقبة الأداء في داخل المحطات".وأوضح ان "وضع الكاميرات وربطها بجهة مركزية سيؤدي الى منع عمليات التزوير الكبيرة في نهاية عملية الاقتراع، ومنع التلاعب بادخال بطاقات مزورة كما انها تعطي ضمانات بانسيابية سير العملية الانتخابية بشكل سلس وصحيح، ويمكن الاستفادة منها في حالة وجود طعن او شكوى من خلال الرجوع الى التسجيلات الفيديوية للاطلاع عليها والتأكد من وجود هكذا مخالفات من عدمها".