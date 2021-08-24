علاوي يحذر: مقبلون على انتخابات بأوضاع لا تطمئن

وقال علاوي في تغريدة له على موقع تويتر تايعتها السومرية نيوز، انه "سبق وأكدنا ان الانتصار العسكري الذي تحقق على الارهاب‬ لا يعني انتهاء الحرب ويجب ان يقترن بنصر سياسي، فمولداته وعوامله وحواضنه ماتزال موجودة تمهد لها المحاصصة والاقصاء والتهميش".واضاف "ونحن مقبلون على انتخابات باوضاع لا تسر ولا تطمئن، نحذر من تفجر الاوضاع مالم يتم تدارك هذه القضايا ومعالجتها".