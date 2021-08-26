انطلاق القرعة الالكترونية الخاصة بموظفي الاقتراع

أنطلقت، صباح اليوم، القرعة الالكترونية الخاصة بموظفي الاقتراع.

وقال مراسل السومرية، ان "القرعة الالكترونية الخاصة بموظفي الاقتراع أنطلقت قبل قليل بمشاركة عدد من الموظفين وعدد من ممثلي الاحزاب السياسية والهيئات المستقلة".

وذكر رئيس المفوضين بمفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان خلف، في موتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، ان "اكثر من 553 الف موظف مستوفين للشروط تم إعطائهم أرقام وتوزيعهم على المراكز الانتخابية بالمحافظات التي ستختار من بينهم الاعداد التي تحتاجها".

واضاف، "تدريب موطفي الاقتراع سيبدأ من 1 /9"، مبينا، "نحن في الجزء الأخير من إنهاء جميع الاجراءات اللوجستية".

وتابع، "تم تشكيل لجان ترصد اي خلل يحاول اي شخص القيام به".

وفي السياق نفسه، أكد رئيس اللجنة المركزية لاختيار موظفي الاقتراع فياض ياسين انه "تم حصر ما يقرب من 120 الف نازح وسينتخبون بالمخيمات او المراكز القريبة عليها".