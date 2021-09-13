مخاوف من حرف الانتخابات.. نواب يتوقعون عزوفاً عن الانتخاب ويحددون الأسباب

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
مصرع 14 شخصاً بصاعقة في باكستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مخاوف من حرف الانتخابات.. نواب يتوقعون عزوفاً عن الانتخاب ويحددون الأسباب

انتخابات 2021

2021-09-13 | 04:04
مخاوف من حرف الانتخابات.. نواب يتوقعون عزوفاً عن الانتخاب ويحددون الأسباب
1,122 مشاهدة


تقرير: السومرية نيوز

ما زال المال السياسي وسطوة المناصب تثير المخاوف من حرف الانتخابات عن مسارها وايصال من لايستحق الى قبة البرلمان المقبل، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني ان هنالك بعض التحديات التي ما زالت تشكل خطرا على الانتخابات ونتائجها، اشارت برلمانية الى ان المال السياسي واستغلال المناصب نزلت بقوة الى الشارع والضحية هو صوت المواطن.

تحديات ما زالت تواجه الانتخابات
عضو مجلس النواب يونادم كنا، أكد ان الوضع الحالي مع قرب الانتخابات البرلمانية افضل من سابقاتها جميعا، فيما اشار الى بعض التحديات التي ما زالت تشكل خطرا على الانتخابات ونتائجها.

وقال كنا في حديث للسومرية نيوز، إن "وضع العراق مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة، افضل بكثير من الوضع الامني في ما سبقها من انتخابات التي تزامنت مع القاعدة وداعش وغيرها من تحديات خطيرة"، مبينا ان "المشكلة اليوم موجودة في الداخل العراقي سواء من خلال السلاح المنفلت والمال السياسي التي ما زالت تمثل الخطر الاهم على الانتخابات و ستؤثر بالتأكيد بشكل سلبي على نتائجها".

واضاف كنا، ان "الهدف الاساس لن يتحقق من الانتخابات في حال بقاء تلك المعوقات، وسيبقى العراق يراوح في مكانه دون أي تقدم"، مشددا على "اهمية ان يكون هناك تعاون ما بين الحكومة والقوى السياسية وأن يتم دعم مفوضية الانتخابات من اجل انجاح الانتخابات وتجاوز المعوقات التي من الممكن ان تؤثر سلبا عليها".

واكد ان "التغيير قد يحصل في الانتخابات المقبلة، لكنه لن يكون كبيرا وربما بنسبة قليلة من الوجوه، على اعتبار ان المنهجية والقيادات والكتل السياسية هي نفسها التي ستفوز، اما الاصلاح والتغيير في حال حصوله فإنه يكون من خلال رغبة نفس الكتل على تحقيق هذا الأمر"، مشددا على ان "استمرار السلاح المنفلت والاغتيالات والمناخ غير الإيجابي معناه ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات وحينها لن نرى أي تغيير في المشهد السياسي المقبل".

صوت المواطن هو الضحية للمال السياسي والمناصب
من جانبها فقد حذرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، من خطورة المال السياسي واستغلال المناصب بغية الحصول على مكاسب انتخابية غير مشروعة.

وقالت جودت في حديث للسومرية نيوز، إن "المال السياسي نزل الى الشارع بكل قوة خلال الحملات الانتخابية، وهنالك استغلال للوضع الاقتصادي والمادي الصعب للمواطن البسيط، اضافة الى ضعف أمل المواطن في التغيير ما يجعلهم فريسة للمال السياسي من خلال بيع بطاقاتهم الانتخابية او استمالتهم لهذا الطرف او ذاك"، مبينة ان "الكتل السياسية التي اثريت على حساب الشعب العراقي والمال العام اليوم بدأت تستخدم هذا المال لخدمة مصالحها".

واضافت جودت، ان "الامر الاخر يرتبط باستغلال بعض الكتل والمرشحين للمنصب العام، وما تم تأشيره هو عدم سحب رئيس الحكومة يد المحافظين او الوزراء او المدراء العامون المرشحين للانتخابات ووضع بدلاء عنهم الى حين انتهاء الانتخابات، على اعتبار ان الاغلب منهم بدأ فعليا يستغل المنصب لخدمة حملته الانتخابية او مرشحي الكتلة المنتمي لها"، لافتة الى ان "هنالك مناطق في بعض المحافظات تعيش زمن القرون الوسطى ولم نرى اي اهتمام لها طيلة الفترات السابقة من بعض المحافظين، لكن اليوم فهنالك بعض المحافظين بداو ومع قرب الانتخابات حملات اعمار وتبليط الشوارع وترميم المدارس وغيرها من الاعمال الخدمية بغية استمالة المواطنين البسطاء".

ولفتت إلى أنه "في حال استمرار هذه الوضعية مع استمرار عدم إيمان المواطن بحصول التغيير الحقيقي، فإن الوضع سيبقى كما هو دون تغيير نتيجة لاستمرار المال والسلطة لخدمة كتل محددة".

خاص السومرية

انتخابات 2021

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:20 | 2021-09-13 06:20
06:14 | 2021-09-13 06:14
06:00 | 2021-09-13 06:00
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالصور.. حادث سقوط عجلة &quot;الجنازة&quot; في النهر ووفاة جميع ركابها
28.54%
06:45 | 2021-09-11
بالصور.. حادث سقوط عجلة "الجنازة" في النهر ووفاة جميع ركابها
06:45 | 2021-09-11
وفاة فنانة مصرية شابة بعد صراع مع المرض
19%
05:46 | 2021-09-12
وفاة فنانة مصرية شابة بعد صراع مع المرض
05:46 | 2021-09-12
&quot;لافتة&quot; تفسد فرحة رونالدو في أول ظهور مع اليونايتد.. ما قصتها؟
15.38%
01:39 | 2021-09-12
"لافتة" تفسد فرحة رونالدو في أول ظهور مع اليونايتد.. ما قصتها؟
01:39 | 2021-09-12
الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة
13.29%
06:56 | 2021-09-12
الكاظمي ورئيسي يتفقان على زيادة اعداد زائري الاربعينية الايرانيين والغاء التأشيرة
06:56 | 2021-09-12
عداد الإصابات يواصل الانخفاض.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
12.08%
09:13 | 2021-09-11
عداد الإصابات يواصل الانخفاض.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
09:13 | 2021-09-11
&quot;عالم بلا إنترنت لأشهر&quot;.. عاصفة شمسية تهدد الأرض
11.72%
04:58 | 2021-09-12
"عالم بلا إنترنت لأشهر".. عاصفة شمسية تهدد الأرض
04:58 | 2021-09-12
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X