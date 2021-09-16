بعثة الاتحاد الأوروبي: سنشارك بمراقبة الانتخابات العراقية وليس التدخل بها

أكدت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات فيولا فون كرامون، اليوم الخميس، اننا سنشارك بمراقبة الانتخابات العراقية وليس التدخل بها.

وقالت كرامون في مؤتمر صحفي، تابعته السومرية نيوز، "سيكون هناك 80 شخصاً من الاتحاد في يوم الانتخابات"، مبينة، "بدأنا العمل بالعراق فعلياً".

واضافت، "سيكون هناك اختيار عشوائي لمراكز الاقتراع وسنكون حياديين وغير منحازين لأي جهة كانت في الانتخابات العراقية".

وتابعت، ان "التحشيد العالي من المصوتين سوف يشكل قيادة سياسية في العراق"، موضحة، "عملنا مختلف عن دور بعثة الأمم المتحدة في الانتخابات العراقية".