عمليات بغداد: اعتقال 3 متهمين بتمزيق الدعاية الانتخابية

وذكر إعلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين أثناء تمزيقهم لعدد من الإعلانات الدعائية لبعض المرشحين، في منطقة الغزالية في جانب الكرخ"، مشيرا الى ان الاجراء يأتي ضمن ضمن نهج قيادة العمليات في ملاحقة العناصر التي تسيئ إلى العملية الانتخابية".واضاف انه وفي سياق متصل وبهدف بسط الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة، والعمل على الحد من النزاعات العشائرية، "اعتقلت قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية متهم بالدكة العشائرية، وضبط بحوزته بندقيتين مختلفتين ومخازن عتاد، في منطقة السيدية".