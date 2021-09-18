بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات تحدد مهام فريقها الدولي

وذكرت البعثة في بيان، أنّ "رئيسة الراصدين في بعثة الاتحاد الاوروبي فيوال فون كرامون افتتحت اليوم بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات البرلمانية العراقية 2021 في مؤتمر صحفي ببغداد".وقالت كرامون إن "هذه البعثة تعتبر أول رصد من الاتحاد الاوروبي إلى العراق، ويمكن اعتبارها تأريخية بالنسبة وانها علامة واضحة على التزام االاتحاد الاوروبي الجاد بدعم انتخابات سلمية وذات مصداقية وشفافة في البلاد".وتابعت، "سيمثل هذا التصويتُ الهامُّ علامة فارقة أخرى للعراق، والاتحاد الاوروبي ملتزم لقيادة هذه المهمة"، معربة عن فخرها بـ"مرافقة شعب العراق طوال العملية".وأكدت كرامون "أننا لن نتدخل أو نؤثر على العملية بأي شكل من الاشكال، هذه انتخابات الشعب العراقين ونحن هنا للمتابعة والتحليل".وأوضحت أن "مهمة الاتحاد تتمثل في إجراء تحليل مستقل وشامل للعملية الانتخابية، وستقوم البعثة أيضا بتقييم مدى توافق العملية مع القانون العراقي والمعايير الدولية والاقليمية للانتخابات الديمقراطية التي وافق عليها العراق".وبينت أن "راصدي الاتحاد سيركزون على الاطار القانوني، وادارة الانتخابات والحملات، وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية ، والتصويت والعد واعلان النتائج"، مؤكدة "سيبقى راصدي الاتحاد الاوروبي في البلاد لعدة أسابيع بعد يوم النتخابات لمراقبة معالجة الاعتراضات الانتخابية المحتملة وغيرها من التطورات الالحقة للانتخابات".واشار البيان إلى "وصول الفريق الاساسي المكون من اثني عشر محللا في 28 آب، وفي أوائل ايلول، انضم إليهم 20 راصدا طويل الامد، وسيتم تعزيز البعثة براصدين معينين محليًا لفترات قصيرة، من السلك الدبلوماسي ووفد من البرلمان الاوروبي، وبذلك يرتفع عدد راصدي الاتحاد الاوروبي في يوم الاقتراع إلى حوالي 80 راصدا من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وكذلك من كندا والنرويج".كما أكد بيان البعثة أن "الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات سيعلن النتائج الأولية في بيان أولي بعد فترة وجيزة من الانتخابات، وهنالك تقرير نهائي مع توصيات الانتخابات المقبلة - سيتم نشره بعد الانتهاء من العملية الانتخابية".