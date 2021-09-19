الاعلان عن انطلاق تطبيق "أنا البرلمان" لتعريف الناخبين بالمرشحين

اعلن مركز رواق بغداد للسياسات العامة عن اطلاق تطبيق ( أنا البرلمان) لتعريف الناخبين بالمرشحين للانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الاول المقبل

وقال الاستاذ عباس العنبوري رئيس مركز رواق بغداد للسياسات العامة في تصريح للسومرية نيوز بأن هذا التطبيق يعتبر منصة مبتكرة شارك في اعدادها خبرات شبابية عراقية واعدة بدعم من مركز رواق بغداد للسياسات العامة وبتمويل من مؤسسة كونراد ادناور وتعتبر اول منصة الكترونية متخصصة بعملية الانتخابات في العراق والتي سيتمكن الناخب العراقي من خلالها الاطلاع على السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابي للمرشحين ضمن الدائرة الانتخابية الخاصة بالناخب مما سيسهل عملية المفاضلة والاختيار بين المرشحين أنقر هنا لتنزيل التطبيق على اندرويد أنقر هنا لتنزيل التطبيق على آيفون