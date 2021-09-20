المفوضية تتحدث عن استعداداتها وتحضيراتها النهائية للانتخابات (فيديو)

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في رسالة المفوضية الأسبوعية، إنه "في ضوء التطورات المتسارعة في التحضير للانتخابات المقبلة في العاشر من تشرين الأول 2020، تستعد المفوضية لانشاء المحاكاة الثالثة والاخيرة يوم 22 أيلول الجاري في عموم ارجاء العراق وبواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها 1079 مركزا والتابعة لمراكز الانتخابات كافة ومن ضمنها المحطات في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية للتصويت الخاص وسيكون ذلك بحضور الشركة الكورية المصنعة للاجهزة الانتخابية والشركة الالمانية الفاحصة ومكتب الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية فضلا عن الامن السيبراني".وأضافت أنه "من ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات يواصل فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية يونامي بمتابعة عمل مكاتب المفوضية للانتخابات لتقديم الدعم والمشورة الفنية وزيارة المخازن التابعة لمكاتب الانتخابات للاطلاع على خزن الاجهزة اللوجستية من اجهزة عد وفرز الكتروني واجهزة التحقق الالكتروني وغيرها مؤكدين على توفير مستلزمات السلامة الوقائية".وبينت الغلاي، "مع تسلم المفوضية الوجبة الأولى من المواد الحساسة وغير الحساسة المتضمنة اوراق الاقتراع واستمارات ادخال النتائج والحبر وعدة المركز والمحطة، ووجه رئيس مجلس المفوضية جليل عدنان خلف بتشكيل لجان لمتابعة عمل اللجان الانتخابية".واشارت الى، انه "من أجل ترصين العملية الانتخابية شارك رئيس مجلس المفوضين بالاجتماع مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بحضور الممثلة الاممية بلاسخارت للتوقيع على وثيقة السلوك السياسي، بشان القواعد الواجب الالتزام بها".واوضحت الغلاي أن "مفوضية الانتخابات مستمرة بعملية اصدار الهويات التعريفية لكل من الاعلاميين والمراقبين المحلية ووكلاء الاحزاب السياسية فضلا عن المراقبين والاعلاميين الدوليين ".ودعت إلى "عدم السماح لكافة المواطنين بحمل الهواتف الذكية لضمان سرية الانتخابات".