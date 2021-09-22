عمليات بغداد تؤمن الحماية الكاملة لتنفيذ عملية المحاكاة الانتخابية الثالثة (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف الفريق الركن قائد عمليات بغداد رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات شرعت القطعات الامنية والوكالات والأجهزة الاستخبارية بتنفيذ عملية حماية المحاكاة الانتخابية التي تجريها مفوضية الانتخابات داخل مراكز التسجيل لضمان سلامة اجراء انتخابات في أجواء آمنة ومستقرة".وأضافت، انه "تم استنفار جميع القطعات من خلال نشر عدد كبير من الدوريات والمرابطات وملاكات الأجهزة الاستخبارية ضمن مناطق تواجد المراكز الانتخابية، وبإشراف مباشر من قبل قادة المقرات المتقدمة وقائد الشرطة وقادة الفرق وامري التشكيلات وتواجدهم على رأس قطعاتهم ، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعملية الانتخابية المزمع اجرائها في العاشر من تشرين الأول المقبل".