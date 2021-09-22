قرار جديد من المفوضية بشأن الدعاية الانتخابية

قرر مجلس المفوضين، اليوم الاربعاء، السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 9/10/2021.

وقالت الناطق باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس المفوضين قرر السماح للمرشحين المصادق على أسمائهم لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 9/10/2021 ، استنادًا الى أحكام المادة (22) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 التي نصت على "الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع".