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‏‎مجلس المفوضين يحدد معيار نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة

انتخابات 2021

2021-09-26 | 03:27
‏‎مجلس المفوضين يحدد معيار نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة
1,145 مشاهدة

حدد ‏‎مجلس المفوضين معيار نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات المقبلة، فيما اشار الى أن قرعة اختيار محطة الفرز والعد اليدوي ستكون علنًا.

وذكرت مفوضية الانتخابات في كلمتها الاسبوعية، حصلت عليها السومرية نيوز، انه ‏"مع نجاح المحاكاة الثالثة والأخيرة التي أجريت في 2179 محطة في عموم أرجاء العراق، وبمساندة مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، تؤكد المفوضية اليوم إنها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية في العاشر من تشرين الأول وفقًا للمعايير الدولية، إذ تمت المحاكاة تحت إشراف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وبحضور رئيس الوزراء ومستشاره للشؤون الانتخابية، مع حضور  أممي ودولي ومحلي، فضلاً عن الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الالكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة والأمن السيبراني والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)، وبالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والقوة الجوية وطيران الجيش لتأمينها".

وفي سياق آخر، "وافق مجلس المفوضين على اعتماد إجراءات القرعة اليدوية لاختيار محطة الاقتراع التي ستجري فيها عملية الفرز والعد اليدوي، إذ ستتم القرعة علناً في المكتب الوطني وبحضور ممثل عن فريق الأمم المتحدة (UNAMI) والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) فضلاً عن المراقبين ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسية ووسائل الاعلام، حيث تقرر أن يكون موعد إجراء القرعة في الرابعة مساءً يوم الاقتراع الخاص ويوم الاقتراع العام".

وبحسب البيان، "إنسجامًا مع متطلبات عمل مفوضية الانتخابات وما تستدعيه المرحلة من استعدادات، أعدت المفوضية خطة عملياتية لتجهيز ونقل واسترجاع المواد اللوجستية الخاصة بإجراء العملية الانتخابية ليوم الاقتراع".

واشار  البيان، الى ان "مجلس المفوضين اصدر قرارًا بشأن تحديد المعيار الذي سيعتمد على أساسه قياس نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة للاقتراع العام والخاص، إذ تقرر أن يتم المعيار وفقًا للنسبة بين عدد الناخبين المشاركين فعلا في عملية الاقتراع العام والخاص وبين عدد الناخبين الذين بحوزتهم فعلا بطاقة ناخب بايومترية والكترونية،  واستند المجلس في ذلك إلى أحكام الفقرة رابعًا من المادة (5) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 التي اشترطت في الناخب أن يكون لديه بطاقة".

وتابع، "تحت إشراف وتنسيق رئيس وأعضاء مجلس المفوضين مع فريق الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI)، عقد الفريق الأممي ورشة تدريبية لمسؤولي وحدات عرض النتائج في مكاتب المحافظات كافة حول آلية استخدام برنامج عرض نتائج الانتخابات النيابية المقبلة في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية عبر شاشات عرض كبيرة".

في سياق آخر، "تستمر مفوضية الانتخابات بحملة توزيع بطاقة الناخب التي بدأت بها منذ الخامس من آب الماضي ولغاية نهاية يوم 5/10/2021  أي قبل 48 ساعة من بدء الاقتراع الخاص، لذا تدعو المفوضية الناخبين إلى مراجعة مراكز التسجيل ضمن الرقعة الجغرافية لمحل سكناهم لتسلم بطاقاتهم الانتخابية حفاظًا على حقهم في التصويت".

ولتنظيم العملية الدعائية للمرشحين، أصدر مجلس المفوضين قرارًا يقضي أن تكون الساعة السادسة صباحًا من يوم السبت الموافق  9/10/2021 موعدًا للصمت الانتخابي وبما يتوافق مع أحكام المادة (22) من قانون الانتخابات رقم ( 9 ) لسنة 2020.

من جانب آخر، "وبعد تنسيق مفوضية الانتخابات مع وزارتي التعليم العالي في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وتزويدهما بأسماء الأساتذة الجامعيين الذين سيشرفون على مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية فيها، قامت المفوضية بتدريب المتقدمين منهم على إجراءات التصويت العام والخاص وإيضاح الصلاحيات الممنوحة لهم يوم الاقتراع".

وختم بيان المفوضية، "يواصل أعضاء مجلس المفوضين والمديرون العامون بالمتابعة الميدانية لمكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل والمخازن التابعة لها؛ للوقوف على استعدادات المكاتب الانتخابية لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الواجبة يوم الاقتراع، فضلاً عن استمرار التواصل مع اللجنة الامنية العليا للانتخابات لتأمين الانتخابات النيابية".

 

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