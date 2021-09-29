المفوضية تكشف عن حصيلة مخالفات مرشحين الانتخابات المقبلة

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، تابعته السومرية نيوز، إن "تلك المخالفات رصدت من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسة والفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، بإسناد كل من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لمتابعة تلك الحملات، بعد توقيع مذكرات تفاهم معها، فضلا عن التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بمتابعة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرةً الى أن "بعض المرشحين أزالوا مخالفاتهم بعد تبليغهم بذلك".ونبهت الى أن "المفوضية وأمانة بغداد والدوائر البلدية، منعت لصق أي إعلان انتخابي على الجدران بمادة الصمغ أو الغراء أو في الحدائق والجزرات الوسطية للشوارع بمادة الاسمنت، واستخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والنصب والتماثيل، لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين، ومنعت كذلك تثبيت لوحات الدعاية للمرشحين والأحزاب على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة، واشترطت أن تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي تسهل إزالتها، كتعليق دعايات من القماش واستخدام لوحات خشبية أو معدنية وفلكس، واستخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية على الشاشات وغيرها".وأوضحت أنه "في حال وضع وسائل الدعاية الانتخابية بشكل مخالف يتم توثيق المخالفة من قبل الملاكات التنفيذية في الأمانة والدوائر البلدية، وتجري إزالتها فوراً".وأضافت أن "الآثار المترتبة على المخالفة الانتخابية قد تكون الغرامة أو الحبس أو كليهما، وقد تصل الى إلغاء المصادقة على الترشيح وفي الآونة الاخيرة، ألغت المفوضية مصادقة عدد من المرشحين بعد مخالفتهم شروط الحملات الانتخابية، إضافة الى عدد آخر خالف وثيقة السلوك الانتخابي الموقع عليها من قبلهم".وفي سياق متصل، قالت الغلاي: إن "المفوضية العليا للانتخابات فتحت بحدود 2584 محطة انتخابية للمنتسبين بالقوات المسلحة والأجهزة الامنية، البالغ عددهم أكثر من مليون ناخب، وفتحت أيضاً 309 محطات للنازحين و 7 محطات للنزلاء في السجون"، مشيرة إلى أن "هذه الفئات ستشارك بالتصويت الخاص في الـ 8 من تشرين الأول المقبل".