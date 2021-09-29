الامن النيابية تستبعد تأثير الخروقات الأمنية على موعد الانتخابات و نسبة المشاركة فيها

السومرية نيوز/ بغداد

اكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عن محافظة نينوى، نايف الشمري، اليوم الاربعاء، ان ارتفاع وتيرة الخروقات الامنية والعمليات الارهابية في بعض المحافظات، لن يؤثر على موعد اجراء الانتخابات او حجم المشاركة فيها.



وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "العراق مر بظروف اصعب واكثر قساوة في الانتخابات التي سبقت الانتخابات الحالية خصوصا في اعوام 2005 و2010 و2014، ورغم هذا فان الشعب العراقي ورغم حجم التحديات وغزارة الهجمات فقد استطاع بالتعاون مع الاجهزة الامنية من انجاح التجربة الديمقراطية والاستمرار فيها على أكمل وجه".

واضاف الشمري، ان "قواتنا الامنية التي دحرت داعش وقبلهم القاعدة وباقي الجماعات الارهابية، فهم قادرين بكل شجاعة وبسالة على حماية المراكز الانتخابية والناخبين والمرشحين على حد سواء"، لافتا الى ان "الشعب العراقي سيشارك بقوة في الانتخابات خصوصا في محافظة نينوى ولن تؤثر العمليات الارهابية على عزيمتهم، لأنهم على قناعة بأن التغيير والاصلاح لن يتحقق الا من خلال مشاركتهم الفاعلة في الانتخابات".