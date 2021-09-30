رئيس مفوضية الانتخابات يستقبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الخميس، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لمناقشة الانتخابات المقبلة.

وقال المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لاستعراض الاستعدادات النهائية لاقتراع 10 تشرين الأول 2021".

واضاف البيان، ان "رئيس المجلس استهل اللقاء بتقديم إحاطة كاملة عن مجمل الخطوات وآخر التحضيرات على مستوى العراق لإجراء الانتخابات بمستوى ما بذلته ملاكات مفوضية الانتخابات من جهود طوال الأشهر الماضية".

وبحسب البيان، أكدت بلاسخارت على المواكبة المستمرة لهذه التحضيرات من قبل بعثة الأمم المتحدة وتعاونها اللامحدود مع مجلس المفوضين الحالي في سبيل تحقيق انتخابات رصينة تحظى بثقة الشارع العراقي.

وفي نهاية اللقاء، شكرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة جميع أعضاء مجلس المفوضين على ما يقومون به من عمل ومتابعة دائمة للملاحظات التي تطور العملية الانتخابية وتدفعها إلى الأمام، وفقا للبيان.