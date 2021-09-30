رئيس مجلس المفوضين: لا يمكن لمن يشتري البطاقات الانتخابية التصويت بها

اكد رئيس المفوضية جليل عدنان خلف، اليوم الخميس، انه لا يمكن لمن يشتري البطاقات الانتخابية التصويت بها.

وقال رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحفي، حضره، أنّ "التزوير عبر شراء بطاقات انتخابية من قبل أشخاص أو جهات غير ممكن، إذ لا يمكن التصويت عبر البطاقة إلا بواسطة الشخص المعني من خلال مقاطعة البصمة الثلاثية".

وأوضح خلف، أنّ "مقاطعة الانتخابات تعني ذهاب الأصوات إلى جهات أخرى، وهي لا تؤثر على شرعية إجراء الانتخابات، وفقاً للقانون".

من جانب آخر، علق خلف حول معلومات عن استغلال آليات دوائر الدولة ومن بينها هيئة الحشد الشعبي لأغراض الدعاية الانتخابية، مبيناً أنّ المفوضية جادة في التحقيق في جميع الخروقات، لكنه بيّن في الوقت نفسه أنّ المفوضية "لا تستطيع جميع الخروقات".



ودعا خلف وسائل الإعلام والمواطنين، إلى "الإبلاغ عن الخروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".